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Челябинский аэропорт сегодня "заминировали" четвертый раз подряд

Происшествия
Вчера, 16:41
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинский аэропорт сегодня, 20-го июля, "заминировали" в четвертый раз за последние четыре дня. 

Аналогичные сегодняшнему сообщения о заложенном взрывном устройстве поступали на электронную почту одной из служб аэропорта начиная с пятницы, 17-го июля. В день - по сообщению. 

То же самое происходило и в ряде других аэропортов страны - например, во Внуково, Пулково, Шереметьево.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе аэропорта, тревога каждый раз оказывалась ложной - не исключение и сегодняшний день. 

После получения электронного сообщения, по традиции последних дней, в воздушной гавани Челябинска была проведена эвакуация людей. Правоохранительные органы в очередной раз провели на месте все необходимые оперативные мероприятия и взрывного устройства не обнаружили.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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