Челябинский аэропорт сегодня "заминировали" четвертый раз подряд

Челябинский аэропорт сегодня, 20-го июля, "заминировали" в четвертый раз за последние четыре дня.

Аналогичные сегодняшнему сообщения о заложенном взрывном устройстве поступали на электронную почту одной из служб аэропорта начиная с пятницы, 17-го июля. В день - по сообщению.

То же самое происходило и в ряде других аэропортов страны - например, во Внуково, Пулково, Шереметьево.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе аэропорта, тревога каждый раз оказывалась ложной - не исключение и сегодняшний день.

После получения электронного сообщения, по традиции последних дней, в воздушной гавани Челябинска была проведена эвакуация людей. Правоохранительные органы в очередной раз провели на месте все необходимые оперативные мероприятия и взрывного устройства не обнаружили.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.