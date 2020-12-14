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Челябинский полицейский подстрелил мужчину, сбежавшего из ковидного госпиталя

Полицейскому из Челябинска пришлось стрелять, чтобы обезвредить неадекватного мужчину, который ворвался в детскую библиотеку, расположенную в Металлургическом районе, с ножом в руке. Как выяснялось, он, предположительно, сбежал из туберкулезного центра, в котором лечился от коронавирусной инфекции.

Изначально информация о том, что в детской библиотеке № 13 города Челябинска буянит вооруженный ножом мужчина, появилась в социальной сети.

Как сообщила пользователь социальной сети «Подслушано ЧМЗ» Александра Горбачева, мужчина сначала просто попросил попить и сходить в туалет, а затем стал размахивать ножом.

«Он оголил торс, достал нож и стал резать себя. Работники разбежались и вызвали охрану, в это время мужчина убежал через черный ход. Оказалось, что он сбежал из туберкулезного центра, что напротив моего дома. 20% легких заражено. У него «ковид». На этой почве он слетел с катушек», - написала Александра Горбачева.

Прибывшие полицейские обнаружили неадекватного мужчину с ножом в руке уже на улице.

«Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

С ранением ноги дебошир был доставлен в больницу. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ее ходе также будет дана оценка действиям сотрудника полиции на предмет правомерности применения табельного оружия

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», несколько дней назад полицейскому из Челябинска также пришлось стрелять, чтобы угомонить пьяных дебоширов

Страж порядка применил табельное оружие, чтобы остановить двух пьяных мужчин, которые избивали женщину. Дебоширы также пытались напасть на стража порядка и его напарника. В рамках полицейской проверки было предварительно установлено, что оружие правоохранителем было применено правомерно.