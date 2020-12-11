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Полицейский Челябинска открыл стрельбу, чтобы угомонить пьяных дебоширов

Полицейский Челябинска применил табельное оружие, чтобы остановить двух пьяных мужчин, которые избирали женщину. Дебоширы также пытались на стража порядка и его напарника.

Инцидент произошел 10 декабря в вечернее время около дома № 7 по Копейскому шоссе. В ходе несения службы услышали крики о помощи женщины, которую избивали двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские попытались остановить хулиганов.

«Вместе с тем злоумышленники не реагировали на требования стражей порядка, а также, угрожая предметом, похожим на нож, попытались напасть на сотрудников органов внутренних дел. Полицейскими совершены предупредительные выстрелы, однако нападавшие продолжили свою противозаконную деятельность», - сообщили в региональном полицейском главка.

Один из сотрудников полиции применил табельное оружие. Страж порядка стрелял по ногам дебоширов, после чего они были задержаны. Им была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медицинских работников. В настоящее время один из дебоширов находится в больнице, Второму задержанному оказана медицинская помощь, он в госпитализации он не нуждается. Мужчину доставили в районный отдел полиции.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой предварительно установлено, что оружие применено правомерно. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».