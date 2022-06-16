Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

Летний период – самый насыщенный по посещаемости зоопарка. К сожалению, активнее становятся и мошенники. Аферисты предлагают горожанам только платные билеты. Причем через личные страницы в социальной сети.

Администрация зоопарка опровергла какую-либо причастность к деятельности мошенников.

«Мы никогда не продаём билеты через личные страницы. Дети до пяти лет всегда проходят бесплатно, никакого лимита бесплатных билетов не существует. Пожалуйста, будьте внимательны», - говорится в сообщении зоопарка.

Напоминаем вам, покупка билетов возможна только двумя способами: на кассе зоопарка при входе, онлайн-покупка электронного билета.