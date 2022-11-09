Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, обвиняемого по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему».

По версии следствия, обвиняемый в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи осуществлял защиту законных прав и интересов местного жителя в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота оружия.

«В августе 2021 года доверитель, достоверно зная, что у адвоката имеется разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия, предложил приобрести для него патроны, предназначенные для стрельбы из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

После чего обвиняемый приобретал боеприпасы и продавал их доверителю, в общей сложности незаконно сбыв 500 патронов.

Указанная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.