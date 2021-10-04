Чернобровина оставили под домашним арестом

Сегодня, четвертого октября, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Тракторозаводского суда об изменении меры пресечения управляющему челябинским отделением Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, которого отпустили из СИЗО под домашний арест.

Решение суда обжаловала прокуратура. Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, Чернобровин останется под домашним арестом.

Напомним, по версии следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26-ти миллионах рублей.