04.10.2021
В Коркино открывают базу для лечения пациентов с ковидом на 150 мест
04.10.2021
В Челябинске под антиковидные санкции попали шесть предприятий
04.10.2021
Часть домов в Челябинске остаются без отопления
04.10.2021
Гехт: В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов
04.10.2021
Минфин РФ: Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость в 2021 году
04.10.2021
Копейчане со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке
Чернобровина оставили под домашним арестом
21.09.2021
Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО
20.09.2021
Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО
09.08.2021
Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО
06.08.2021
Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021