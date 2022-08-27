27.08.2022
Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей
27.08.2022
В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022
27.08.2022
В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются
27.08.2022
Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка
27.08.2022
В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку
27.08.2022
В Копейске нашли тело школьника и предсмертную записку
Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей
22.02.2022
Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры
24.01.2022
Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей
19.08.2021
«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей
13.08.2021
Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022