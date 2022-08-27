Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей

Телефонные мошенники оставили без денег еще четырех жителей Миасса, Челябинска, Еманжелинского и Сосновского районов Челябинской области.

От действий злоумышленников пострадали заводской бригадир, проводник, сварщик и монтажник – представители рабочих профессий, люди, обеспечивающие поддержку инфраструктуры и промышленности.

Так, двое потерпевших 42-х и 56-и лет поверили лжеспециалистам из финансово-кредитных организаций, которые убедили собеседников, что их сбережения на счетах нуждаются защите. Для этого деньги якобы следует перевести на другую, более «надежную», электронную банковскую ячейку, разумеется, подконтрольную мошенникам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 54-летнего сварщика «представители банка» по телефону напугали информацией о несанкционированной попытке оформить посторонними людьми на его имя кредит. Чтобы отменить заявку, мужчина, действуя по инструкции злоумышленников, взял кредит и перевел деньги неизвестным.

Не распознал телефонного мошенника и 43-летний монтажник. Житель Сосновского района полагал, что разговаривает с представителем оператора сотовой связи, который предложил ему оформить переход на новый, более выгодный тариф. Мужчина продиктовал собеседнику пришедшие в СМС-сообщении пароли, предоставив тем самым мошеннику доступ к своему банковскому счету.

Подобные истории происходят ежедневно. Жертвами телефонных мошенников становятся люди различных профессий и разного возраста. Среди потерпевших встречаются студенты и пенсионеры, бизнесмены и учителя, рабочие заводов и врачи и так далее. Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и не доверять незнакомцам.

«Представители банковских структур не обзванивают клиентов и не рассказывают, что их деньгам на счетах угрожает опасность. Если в телефонном разговоре с незнакомцем речь заходит о финансовых операциях, предлагают назвать данные банковской карточки или сообщить пришедшие в СМС пароли, знайте, вы имеете дело с мошенниками. Прервите с ними общение и перезвоните по телефону горячей линии банка или обратитесь в отдел полиции», - призывают стражи порядка.