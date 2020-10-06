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Чиновники минэкологии региона могут стать фигурантами уголовного дела

Происшествия
Сегодня, 16:45
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовных дел по итогам проверки исполнения государственного контракта на очистку реки Миасс. По данным надзорного ведомства, стоимость работ завышена более чем на 12 миллионов рублей.

Прокуратурой региона установлено, что министерством экологии Челябинской области в рамках региональной составляющей федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» 15 июня был заключен государственный контракт с ООО «Акватехника» на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния реки на сумму свыше 29 миллионов рублей.

Как сообщили старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, проверка показала, что подрядной организацией при сдаче работ в отчетные документы внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку на площадку временного складирования. Министерством экологии области как заказчиком работ при их приемке данные обстоятельства не установлены, работы приняты в заявленном объеме.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

«Ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства экологии своих обязанностей областному бюджету причинен крупный ущерб», - сообщила Наталья Мамаева.

 В связи с чем, материалы направлены в СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства экологии Челябинской области статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

Напомним, в Челябинске ООО «Акватехника», занимающаяся очисткой реки Миасс, в ближайшие дни планировала завершить работы на финальном участке, запланированном на этот год. Это территория от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром».

В этом году подрядчик уже собрал более восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра. Работы будут продолжены до конца октября, в этот период подрядчик будет поддерживать чистоту на участках и устранять недостатки.

Напомним, работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В прошлом году излишнюю водную растительность убрали на участке от элеватора «Союзпищером» до моста по улице Братьев Кашириных. 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
министерство экологии Челябинской области
прокуратура Челябинской области
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