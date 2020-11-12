Цыганки из Копейска под видом покупки домашних животных «разводили» людей на деньги

В Копейске (Челябинская область) будут судить двух цыганок, которые под видом покупателей животных на сайте бесплатных услуг, убеждали людей переводить им денежные средства. От действий мошенниц пострадали шесть человек. Сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

По версии следствия цыганки из Копейска находили в сети Интернет объявления о продаже домашних животных, после чего под видом покупателей говорили продавцам, что не могут лично приехать и оплатить покупку, но имеют возможность совершить безналичный перевод на карту.

«Соучастницы говорили потерпевшим, что им необходимо пройти к банкомату и совершить ряд операций, чтобы они смогли произвести оплату. В результате чего те самостоятельно переводили денежные средства на счет, привязанный к номеру телефона, находившемуся в пользовании злоумышленниц», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Общий ущерб, причиненный шести потерпевшим, составил свыше 127 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.