08.06.2022
В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
08.06.2022
«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
08.06.2022
Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций
Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений
07.06.2022
Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов
02.11.2021
Безруков покидает пост замминистра экологии Челябинской области
27.10.2021
Виталий Безруков: Мы категорически против расширения границ парка Гагарина, никакой «спецоперации против Челябинска» нет
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022