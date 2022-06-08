Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений

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Центральный районный суд Челябинска избрал бывшему заместителю министра экологии региона Виталию Безрукову меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя. Данное решение суд принял вчера вечером, седьмого июня.

Как напомнила консультант Центрального райсуда Людмила Юсупова, уголовное дело в отношении Виталия Безрукова по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» расследует второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области.

В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал и просил его удовлетворить. По мнению прокурора, озвученному в суде, данное ходатайство является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Сам Виталий Безруков и его защитник против избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий не возражали.

Таким образом, суд Центрального района Челябинска возложил на бывшего замминистра экологии региона обязанность соблюдать запреты и ограничения.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение трех суток», - отметила Людмила Юсупова.

Напомним, по версии следствия, Виталий Безруков, являясь заместителем министра экологии Челябинской области и зная о предстоящем рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Тогда обвинений Виталию Безрукову предъявлено не было – после допроса его отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, замминистра вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, он попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера освободить его от занимаемой должности и в начале ноября прошлого года покинул пост замминистра.

При этом Виталий Безруков заявил, что за время деятельности по защите окружающей среды ему поступали угрозы, его подвергали критике, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.

Виталий Безруков
министерство экологии Челябинской области
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«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном

06.06.2022 10:14

На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор

06.06.2022 10:04

Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

06.06.2022 10:02

Прогноз погоды на лето на Южном Урале

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

05.06.2022 21:17

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

05.06.2022 20:52

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске