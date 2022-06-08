Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений

Центральный районный суд Челябинска избрал бывшему заместителю министра экологии региона Виталию Безрукову меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя. Данное решение суд принял вчера вечером, седьмого июня.

Как напомнила консультант Центрального райсуда Людмила Юсупова, уголовное дело в отношении Виталия Безрукова по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» расследует второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области.

В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал и просил его удовлетворить. По мнению прокурора, озвученному в суде, данное ходатайство является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Сам Виталий Безруков и его защитник против избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий не возражали.

Таким образом, суд Центрального района Челябинска возложил на бывшего замминистра экологии региона обязанность соблюдать запреты и ограничения.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение трех суток», - отметила Людмила Юсупова.

Напомним, по версии следствия, Виталий Безруков, являясь заместителем министра экологии Челябинской области и зная о предстоящем рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Тогда обвинений Виталию Безрукову предъявлено не было – после допроса его отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, замминистра вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, он попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера освободить его от занимаемой должности и в начале ноября прошлого года покинул пост замминистра.

При этом Виталий Безруков заявил, что за время деятельности по защите окружающей среды ему поступали угрозы, его подвергали критике, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.