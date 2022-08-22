Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Экология
Дороги
ЖКХ
Коронавирус
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Транспорт
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Экология
Дороги
ЖКХ
Коронавирус
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Транспорт
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый, 103-й творческий сезон Златоустовского драматического театра «Омнибус» начался активно и с
22.08.2022

«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уральское управление Ростехнадзора выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности на
Экология
Экология
22.08.2022

Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске полным ходом ведется капитальный ремонт улицы Дарвина на участке от Блюхера до Троиц
Дороги
Дороги
22.08.2022

В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уже более 827 тысяч пенсионеров получили выплаты ко Дню пожилого человека (
22.08.2022

Более 827 тысяч пенсионеров Челябинской области получили выплаты ко Дню пожилого человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на н
22.08.2022

Долгожданную школу в Тугайкуле обещают открыть ко Дню знаний
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.08.2022

Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
Происшествия
22.08.2022 13:42

Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

Суд Тракторозаводского района Челябинска продлил меру пресечения в виде ареста директору строительной компании ООО СК «Флагман» Евгения Юдина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. Под стражей он пробудет до 13 октября 2022 года.

Как напомнила старший помощник региона Наталья Мамаева, постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска директору ООО СК «Флагман», обвиняемому по статье «Мошенничество в особо крупном размере», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 22 августа 2022 года. Тракторозаводский районный  суд Челябинска продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 13 октября.

По версии следствия, обвиняемый Евгений Юдин в период с мая 2018 года по май 2020 года при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в Аше похитил более 19 миллионов рублей, предоставив к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах. 

Автор: Инна Шемаева
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям
Общество

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

19.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 августа, в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» открылась главная сельскохозяйств
Общество
Сельское хозяйство

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области предостаточно желающих участвовать в специальной военной операции на добров
Общество
Спецоперация на Украине

В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 19 августа, посетит села Джабык и Запас
Общество

Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы бурно обсуждают в социальной сети горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова, 53, скат
Общество

Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

17.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области только 20% жителей положительно оценили состояние пассажирского автопарка:
Общество

Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

16.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый, 103-й творческий сезон Златоустовского драматического театра «Омнибус» начался активно и с
22.08.2022

«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уральское управление Ростехнадзора выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности на
Экология
Экология
22.08.2022

Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске полным ходом ведется капитальный ремонт улицы Дарвина на участке от Блюхера до Троиц
Дороги
Дороги
22.08.2022

В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уже более 827 тысяч пенсионеров получили выплаты ко Дню пожилого человека (
22.08.2022

Более 827 тысяч пенсионеров Челябинской области получили выплаты ко Дню пожилого человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на н
22.08.2022

Долгожданную школу в Тугайкуле обещают открыть ко Дню знаний
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

22.08.2022 14:11

Полицейские записали ролик к Дню Российского флага

22.08.2022 14:02

«Путешествие в Бессознательное» открыло новые грани таланта «Омнибуса»

22.08.2022 13:59

Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК

22.08.2022 13:48

В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина

22.08.2022 13:46

Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности

22.08.2022 13:45

В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом

22.08.2022 13:44

Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов

22.08.2022 13:43

Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ

22.08.2022 13:42

Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

22.08.2022 12:40

Двое малышей выпрыгнули из окна в поисках мамы, которая ночью могла уйти за спиртным

22.08.2022 12:39

Более 827 тысяч пенсионеров Челябинской области получили выплаты ко Дню пожилого человека

22.08.2022 12:32

Виктор Ереклинцев: благоустройство сквера у «Юности» близко к завершению

22.08.2022 11:59

Долгожданную школу в Тугайкуле обещают открыть ко Дню знаний

22.08.2022 11:42

В Увельском районе в детском лагере в канализационном люке погибли два родных брата

22.08.2022 11:39

«ММК-Тольятти» посетили участники круглого стола «Рынок металлов Приволжья»

22.08.2022 11:27

В СИЗО Челябинска нашли тело насильника

22.08.2022 11:12

«Ростелеком» перевел обслуживание клиентов в digital-каналы

22.08.2022 11:04

В детском лагере Увельского района рабочие погибли при откачке воды из колодца

22.08.2022 10:57

Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО передано в суд

22.08.2022 10:53

Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой

22.08.2022 10:34

Челябинск с днем рождения поздравят Анна Асти и солисты столичных театров

22.08.2022 10:25

В понедельник в Челябинской области жарко и местами дожди

22.08.2022 10:18

Вымогательница из Сатки опубликовала в сети интимные снимки молодой девушки

22.08.2022 10:17

Надежда Рыльская сообщила об очередном срыве аукционов по продаже недостроев

22.08.2022 10:15

Переселенцы из аварийного жилья в Верхнем Уфалее заселяются в уникальный дом

22.08.2022 10:03

Сборная Челябинской области с победы начала свое шествие на российской спартакиаде

22.08.2022 10:02

В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки

22.08.2022 09:59

Программа льготной сельской ипотеки станет бессрочной

22.08.2022 09:45

Предприятиям Челябинской области компенсируют часть затрат на НИОКРы

22.08.2022 09:28

Каждый пятый родитель Челябинска испытывает стресс в День знаний, почти половина отпросится с работы

22.08.2022 09:20

Челябинский депутат Корнев привез в столицу особенный подарок для Рамзана Кадырова

21.08.2022 23:48

После гибели семьи в Варненском районе возбуждено уголовное дело

21.08.2022 16:03

В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов

21.08.2022 15:30

Анонсы событий и мероприятий на 22 августа

21.08.2022 15:15

В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов

21.08.2022 14:26

Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара

21.08.2022 14:18

Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон

21.08.2022 14:06

Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек

21.08.2022 13:52

Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь

21.08.2022 12:56

«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна

20.08.2022 23:49

Власти Локомотивного за два года так и не выполнили поручение губернатора по протекающей кровле в школе

20.08.2022 22:30

Подрядчик обещает построить ФОК в Джабыке к концу 2022 года

20.08.2022 21:57

Текслер – о школе в Новокаолиновом: Что было бы, если бы я не приехал сюда

20.08.2022 14:23

Две тысячи человек вышли на старт Парижского полумарафона в Челябинской области

20.08.2022 12:49

Губернатор лично оценил «путинскую» дорогу из Парижа в Джабык

20.08.2022 11:46

Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму

20.08.2022 00:22

За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое

20.08.2022 00:07

В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»

20.08.2022 00:00

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди

19.08.2022 23:36

Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

19.08.2022 23:05

Анонсы событий и мероприятий на выходные

19.08.2022 19:24

Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»

19.08.2022 17:29

Фридина свадьба

19.08.2022 17:15

Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России

19.08.2022 17:03

Снятие стресса за минуту с помощью глаз

19.08.2022 16:53

В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы

19.08.2022 16:44

В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин

19.08.2022 16:23

Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

19.08.2022 16:14

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали

19.08.2022 15:24

Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов

19.08.2022 15:05

Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен

19.08.2022 14:09

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

19.08.2022 13:48

В Челябинске впервые полицейские демонтировали нелегальный пункт приема металлолома

19.08.2022 13:46

Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ

19.08.2022 13:12

Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»

19.08.2022 12:34

Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия

19.08.2022 12:16

В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет

19.08.2022 11:22

У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске

19.08.2022 11:19

«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель

19.08.2022 11:19

Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков

19.08.2022 11:18

Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа

19.08.2022 11:16

Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»

19.08.2022 11:15

Калининский район Челябинска защитят от клещей

19.08.2022 10:40

В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП

19.08.2022 10:38

Полиция Челябинска задержала валютчицу

19.08.2022 10:35

«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

19.08.2022 10:32

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции

19.08.2022 01:13

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей

19.08.2022 00:12

В пятницу православные отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас

18.08.2022 19:01

Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение

18.08.2022 18:53

В пятницу в Челябинской области без осадков и местами ночью заморозки

18.08.2022 18:47

Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере

18.08.2022 18:36

Анонсы событий и мероприятий на 19 августа

18.08.2022 18:18

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022 18:03

Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске

18.08.2022 18:02

Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют

18.08.2022 17:37

Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»

18.08.2022 17:31

Хабаровский «Утес» активно готовится к встрече челябинского Гектора

18.08.2022 17:24

Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов

18.08.2022 17:11

СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке

18.08.2022 16:59

Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле

18.08.2022 16:58

На двух крупных перекрестках Челябинска закроют движение, трамваи пойдут по временным маршрутам

18.08.2022 16:47

Сразу две пары из Челябинска поженятся на проекте «Четыре свадьбы»

18.08.2022 16:05

Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года

18.08.2022 15:58

Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске

18.08.2022 15:48

Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

18.08.2022 15:47

Допрыгались: челябинка провалилась в дыру от сломанного батута на набережной Миасса

18.08.2022 14:40

Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения

18.08.2022 14:40

Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой

18.08.2022 14:27

Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок