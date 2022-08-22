Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

Суд Тракторозаводского района Челябинска продлил меру пресечения в виде ареста директору строительной компании ООО СК «Флагман» Евгения Юдина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. Под стражей он пробудет до 13 октября 2022 года.

Как напомнила старший помощник региона Наталья Мамаева, постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска директору ООО СК «Флагман», обвиняемому по статье «Мошенничество в особо крупном размере», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 22 августа 2022 года. Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания обвиняемого под стражей до 13 октября.

По версии следствия, обвиняемый Евгений Юдин в период с мая 2018 года по май 2020 года при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в Аше похитил более 19 миллионов рублей, предоставив к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах.