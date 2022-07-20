Директор строительном компании, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

Челябинский областной суда оставил в силе арест директора строительной компании ООО СК «Флагман» Евгения Юдина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2018 года по май 2020 года при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в Аше похитил более 19 миллионов рублей, предоставив к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска от 23 июня директору ООО СК «Флагман» Евгению Юдину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.