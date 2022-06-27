Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше

В Челябинской области директор строительной компании обвиняется в мошенничестве при возведении детского сада в Аше.

Руководителю подрядной организации предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ. По ходатайству следователя СКР мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает сегодня, 27-го июня, региональное следственное управление СК России, по данным следствия, сумму в размере свыше 19-ти миллионов рублей, оплаченных из средств бюджета, обвиняемый похитил в период 2018-2020 годов при выполнении государственного контракта.

Так, директор строительной компании предоставил к оплате документы, которые содержали ложные сведения об объеме выполненных работ.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.