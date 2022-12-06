Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника

Приставы Увельского района (Челябинская область) избавили местных жителей от соседства со зловонным свинарником, остановив меркантильную «фермершу».

С исковым заявлением против нее выступили в суде две соседки. Они заявили, что женщина построила свинарник для содержания большого количества животных, проигнорировав санитарные и строительные нормы по удаленности таких объектов от границ соседних участков.

«В итоге соседи лишились элементарных условий нормальной жизни. Было невозможно открыть окна и двери для проветривания жилых помещений, находиться на своих участках, сушить там белье. В качестве истцов выступили люди преклонного возраста, имеющие хронические заболевания, которым был необходим свежий и чистый воздух. Но запах, исходящий от свиней и свиного навоза, вызывал у соседей тошноту, рвоту, головную боль и как следствие – повышение артериального давления», - рассказали в пресс-службе судебных приставов региона.

Отходы жизнедеятельности порядка двухсот свиней женщина складировала в 20--30 метрах от заборов истцов. Кучи навоза хранились длительное время, плодя мух, мышей, крыс. Грызуны проникали в бани и дома соседей, портили овощи в погребах. Соседи противостояли вредителям, обрабатывая помещения химикатами, рискуя здоровьем.

«В судебном решении было сформулировано требование к ответчику – прекратить ведение личного подсобного хозяйства в виде содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации в существующем свинарнике. В отношении проявляющей упрямство владелицы свинарника было возбуждено два исполнительных производства (по количеству взыскателей). Через некоторое время она пригласила судебных приставов для того, чтобы они в официальном порядке удостоверились, что судебное решение исполнено – основной массы животных на территории ее личного подсобного хозяйства нет», - добавили в пресс-службе судебных приставов региона.

Однако у этой истории «с душком» есть продолжение. Соседи, не уверенные в абсолютном решении их проблемы, вновь обратились в суд. Они считают, что в нынешних условиях у их предприимчивой соседки в любой момент есть возможность вновь «развести свинарник» (тем более, что данный вид деятельности приносит ей немалый доход). И окончательную точку в конфликте может поставить только полный демонтаж строений, в которых содержатся животные.