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Экс-мэру Миасса на удалось выйти по УДО

Происшествия
Сегодня, 20:52
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Автор: 
Инна Шемаева

Бывший глава Миасса (Челябинская область) Геннадий Васьков, осужденный за аферу при покупке здания для детского сада «Умка», пытался выйти из колонии по УДО. Суд отказал ему в этом желании.

Сегодня, третьего сентября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника осужденного Геннадия Васькова и оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска от 8 июля 2020 года.

Данным судебным актом было отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

С учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 4 марта 2020 года ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, ходатайство об условно-досрочном освобождении Васькова удовлетворить.

Напомним, по указанию Геннадия Васькова на средства бюджета и по завышенной стоимости было приобретено торговое помещение для размещения в нем детского сада.

В группе лиц, способствовавших преступлению, - начальник отдела дошкольного образования Миасса Татьяна Биева и предприниматель, бывший депутат Собрания депутатов Николай Рындин. Он, кстати, и дал показания на Геннадия Васькова.

Васьков предложил передать ему один миллион рублей за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на приобретение здания для детского сада за счет бюджетных средств по существенно завышенной цене, непригодного для использования по целевому назначению.

Биева, Рындин и Клевляник уже осуждены. Они признаны виновными в совершении преступления. Всем им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в 500 тысяч рублей. Биева будет отбывать его в исправительной колонии общего режима. Для Рындина и Клевляника наказание решено считать условным.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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