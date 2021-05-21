Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток

Суд вынес приговор бывшему главе Чесменского района Константину Гнипа, который получил взятки в виде телевизора и ремонта машин. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Судом установлено, что осужденный, являясь заместителем главы района по строительству и ЖКХ, за взятку в размере 10% от стоимости контракта, что в денежном выражении составляет 480 тысяч и 110 тысяч рублей, оказал содействие коммерческой организации в выигрыше двух электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ», - рассказала Мамаева.

За общее покровительство организации Гнипа получил в виде взятки телевизор Samsung стоимостью 26 тысяч рублей и ремонты личных машин Mitsubishi Lancer и Mazda Familia на сумму около 44 тысяч рублей.

Экс-замглавы признали виновным в получении взятки в крупном и значительном размерах (ч. 2, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Чесменский райсуд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.