Фельдшер из магнитогорского наркодиспансера обирала пьяных и обманывала трезвых

В Магнитогорске (Челябинская область) фельдшер наркологического диспансера осуждена за получение взяток и мошеннические действия. Она уверяла, что у потерпевших была найден алкоголь в крови, хотя на самом деле этого не было. И требовала за это денег.

Судом установлено, что обвиняемая, работая в должности фельдшера-лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Областной наркологический диспансер», в ноябре-декабре 2018 года через посредников получила взятки в размере 14 тысяч и 10 тысяч рублей за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований и журнал учетной формы об отсутствии у двоих граждан состояния опьянения на момент проведения медицинских освидетельствований.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева, кроме того, в период с сентября 2018 по январь 2019 года обвиняемая за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований, получила от потерпевших денежные средства в общей сумме 58 тысяч рублей. Между тем, проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат.

Судом виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.