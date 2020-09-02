Фигурант по делу Тефтелева пытался, но не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом, отказался отпускать его из СИЗО.

Сегодня, второго сентября, облсуд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от шестого августа 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Пашкова до десятого октября текущего года и отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об изменении действующей меры пресечения.

Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Пашкова более мягкую меру пресечения - в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым.Оба обвиняются в махинациях при строительстве школы в Парковом. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Его дело выделено в отдельное производство и уже направлено в суд