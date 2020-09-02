ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Фигурант по делу Тефтелева пытался, но не смог выйти из СИЗО

Происшествия
Сегодня, 15:20
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом, отказался отпускать его из СИЗО.

Сегодня, второго сентября, облсуд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от шестого августа 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Пашкова до десятого октября текущего года и отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об изменении действующей меры пресечения.

Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Пашкова более мягкую меру пресечения - в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым.Оба обвиняются в махинациях при строительстве школы в Парковом. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Его дело выделено в отдельное производство и уже направлено в суд

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 10:45
Причиной отмены рейсов из аэропорта Челябинска стало повреждение кабеля
Вчера, 17:17
Благодаря прокуратуре в «Тихой заводи» под Миассом теперь не тихо
Вчера, 16:55
Прокуратура требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова
Вчера, 15:55
Карталинец пытался перевезти наркотики в руле велосипеда
31.08.20 16:34
Челябинец напал на полицейского и стрелял по соседу по даче
31.08.20 16:33
Афера с госконтрактом на 285 миллионов рублей для «ЧТЗ-Уралтрак» вылилась в уголовное дело
31.08.20 15:26
Полицейские Челябинска прикрыли нарколабораторию по производству амфетамина
31.08.20 12:35
По факту о возможных домогательствах до мальчиков в детском лагере в Каштаке возбуждено уголовное дело
31.08.20 10:24
В здании ЮУрГУ произошел пожар
28.08.20 16:22
У жителя Казахстана изъято 750 килограммов наркотиков
Общество
Сегодня, 11:22
Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек
Общество
Сегодня, 13:34
Дом в Чебаркуле продолжает разрушаться, обмудсмен пожалуется в прокуратуру
Новости
Сегодня, 16:36
Культура
Речь Сталина об окончании Второй мировой — на сайте Исторического музея
Сегодня, 16:21
Общество
Анонсы событий и мероприятий на третье сентября
Сегодня, 16:18
Общество
Администрации Челябинска понадобилась помощь прокуратуры
Сегодня, 15:42
Общество
В Златоусте открыли мемориальный комплекс «Пограничникам всех времен и поколений»
Сегодня, 15:38
Происшествия
Педофил из Еманжелинска, жертвами которого стали два маленьких сына, заявил об оговоре
Материалы рубрики
Сегодня, 15:38
Происшествия
Педофил из Еманжелинска, жертвами которого стали два маленьких сына, заявил об оговоре
Сегодня, 14:06
Происшествия
Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок
Сегодня, 11:56
Происшествия
Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию
Сегодня, 11:33
Происшествия
С начала сезона охоты на птицу в Челябинской области уже выявлено 40 нарушений
Сегодня, 11:25
Происшествия
В Челябинской области аферисты «развели» доверчивых людей почти миллион рублей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика