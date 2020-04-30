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Героический инспектор ООПТ в одиночку потушил пожар в Варламовском заказнике

Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 16:40

В Челябинской области начальник 15-го участка ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Анатолий Арапов в одиночку справился с пожаром на территории Варламовского заказника (Чебаркульский район). 

Во время рейдового мероприятия мужчина обнаружил горение лесных насаждений. Вызвав на место происшествия пожарных, инспектор в одиночку стал бороться с пламенем.

При помощи ранцевого огнетушителя специалисту удалось потушить пожар до приезда сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области. Благодаря его оперативной реакции выгорело всего 0,8 гектара лесной территории. Сам Анатолий Арапов не пострадал.

Заместитель министра экологии Виталий Безруков отметил, что в пожароопасный период любое неосторожное обращение с огнем может привести к необратимым последствиям, и призвал жителей Южного Урала соблюдать максимальную осторожность и бережно относиться к природе.

 

 

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