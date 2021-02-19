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Горячая вода и тепло вернутся в дома чуриловцев в ближайшие часы

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Горячая вода и тепло вернутся в дома чуриловцев в ближайшие часы

Специалисты МУП ЧКТС устранили повреждение теплотрассы в челябинском микрорайоне Чурилово.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, заполнение системы уже началось - отопление и горячая вода вернутся в дома чуриловцев и социальные учреждения микрорайона в ближайшие часы.

Напомним, в результате технологического отказа на тепловых сетях по улице Линейной без горячей воды и тепла сегодня днем, 19-го февраля, остались 83 многоквартирных дома и несколько социальных объектов: садики, школа, лечебные учреждения. Проверку по факту аварии начала прокуратура.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», от ГВС и отопления были отключены жилые дома и здания по улицам Зальцмана, Трашутина, 1-й и 2-й Эльтонской, Сергея Герасимова, Конструктора Духова, 10-му Лобинскому переулку.