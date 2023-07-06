06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
«Хорошее место» в Магнитогорске закрыли после заражения горожан кишечной инфекцией
Проверку проводит СК, ситуацию держит на контроле прокуратура
12.01.2020
Роспотребнадзор начал расследование по факту массового заболевания детей в детсаду Челябинска
29.03.2017
Роспотребнадзор и следователи проводят проверку по факту массового заражения юных хоккеистов, приехавших на турнир в Челябинск
18.03.2016
Общественники бьют тревогу: Челябинску грозит эпидемия кишечной инфекции?
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023