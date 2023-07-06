«Хорошее место» в Магнитогорске закрыли после заражения горожан кишечной инфекцией

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура Ленинского района держит на контроле ситуацию с заражением кишечной инфекцией горожан, поевших шаурмы в кафе быстрого питания «Хорошее место».

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры региона, надзорное ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки, которую – на предмет оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг – проводит следственный орган СУ СК России по Челябинской области.

Отметим, вчера, пятого июля, в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» житель города металлургов Владислав Кожевников пожаловался, что второго июня они с женой поели в «Хорошем месте» и получили в результате кишечную инфекцию. Магнитогорец сообщил, что все справки у них с супругой имеются, и попросил совета, куда обращаться в такой ситуации.

Пост горожанина вызвал живой отклик у его земляков, завязалось бурное обсуждение темы, в комментариях другие магнитогорцы также жаловались на это «хорошее место», где получили отравление.

Отметим, начавший эпидрасследование Роспотребнадзор зарегистрировал 16 случаев кишечной инфекции у горожан после посещения кафе в Магнитогорске.

«В рамках эпидемиологического расследования предварительно было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленной на данном предприятии. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Согласно плану мероприятий по купированию вспышки среди населения Магнитогорска специалисты надзорного ведомства организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску персонал кафе отстранен от работы до получения результатов медосмотра. Проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов с объектов внешней среды», - сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в соответствии с предписаниями которого вчера, пятого июля, предприятие было закрыто для проведения заключительной дезинфекции.

Ситуация находится на контроле специалистов, подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.