И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк

Жители Челябинска обратили внимание мэра Натальи Котовой на очередной провал – на этот раз зияющая дыра в асфальте образовалась между домами №21 и №23 на улице Калининградской (АМЗ).

Тревогу горожане забили в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Автор поста написал, что открытый люк колодца представляет опасность.

«Сама крышка – видимо, из-за сломанного каркаса - лежит внутри. Просто все обвалилось. Коммунальщики даже не удосужились огородить опасный участок. Пришлось поставить палку, чтобы хоть как-то обозначить опасный участок. Улица оживленная, плохо освещаемая, возможны падения пешеходов, а также автомобилей. Неподалеку детский сад. Примите, пожалуйста, меры!» - сигнализировал мэру житель Челябинска.



Челябинцы, прочитавшие данное обращение, советуют бдительному горожанину сделать заявку в диспетчерскую службу УЖКХ или местную управляющую компанию, позвонить дорожникам и в районную администрацию. Также жители областного центра шутят, что крышка люка «просто сошла со снегом и льдом».