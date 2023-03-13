13.03.2023
Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
13.03.2023
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
13.03.2023
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
13.03.2023
Павел Шиляев: Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала работников
12.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта (18+)
12.03.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 6.03.2023 по 12.03.2023)
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
Обозначить опасный участок пришлось самим жителям
10.03.2023
Челябинские дорожники уже приступили к ямочному ремонту
09.03.2023
Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее
03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
28.02.2023
Коммунальщики Челябинска противостоят нависшей над городом угрозе
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023