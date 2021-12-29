И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель

В Челябинске в надземном пешеходном переходе по Свердловскому тракту у лакокрасочного завода неизвестные злоумышленники украли электрический кабель.

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Комитетом дорожного хозяйства города подано заявление в полицию.

В настоящее время решается вопрос о подключении временного освещения в данном переходе.