Из челябинского Миасса достали тело мужчины, умершего несколько лет назад

В Челябинске сегодня, первого июля, из реки Миасс спасатели городской службы спасения достали тело неизвестного мужчины, смерть которого, судя по состоянию останков, наступила несколько лет назад.

Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Вызов в ЕДДС-112 поступил из Центрального района: сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью в извлечении тела неизвестного мужчины, найденного в реке рядом с мостом на улице Рыбопитомник.

Спасатели челябинской городской службы спасения прибыли на место и вытащили погибшего из воды.

«Тело находилось недалеко от берега. При транспортировке использовались специальные защитные костюмы Л-1 и веревка», – рассказал старший группы.