01.07.2022
Южноуральские аграрии соберутся на День поля
01.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой
01.07.2022
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля
01.07.2022
Из челябинского Миасса достали тело мужчины, умершего несколько лет назад
01.07.2022
Южноуральская тромбонистка – лучшая в «Большом джазе»
01.07.2022
Безопасные упражнения для шеи
Из челябинского Миасса достали тело мужчины, умершего несколько лет назад
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022