Из школы Копейска эвакуировали 700 человек

Из-за задымления школе Копейска (Челябинская область) эвакуировано 646 детей и 37 сотрудников. Причиной стало горение масла на плите в столовой образовательного учреждения.
Сегодня, седьмого декабря, на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении школе №6 Копейска. Сотрудники МЧС выехали по пожару повышенного номера сложности.
«По прибытии выяснилось, что происходило горение масла на плите в столовой школы №6. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась - сотрудники школы самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителя и провели эвакуацию», - сообщили в МЧС по Челябинской области.
Сейчас школа работает в обычном режиме, помещения проветрены, дети вернулись за парты.