Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла

В ряде населенных пунктов Агаповского района (Челябинская область) из-за сложных погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.

Как сообщается в официальной группе ВК администрации Агаповского района, бригады коммунальных служб оперативно отрабатывают все поступающие жалобы и обращения и устраняют аварии. Всеми вопросами занимаются главы сельских поселений.

Сложные ситуации возникли и на дорогах. Уборочная техника приступила к расчистке с двух часов ночи. На данные момент по району работает 50 единиц техники. Работы ведутся в каждом сельском поселении. Снежные переметы осложнили проезд в направлениях Субутак-Агаповка, Наваринка-Гумбейка, Буранный-Приморский.

Глава Агаповского муниципального района Артём Яхимович лично контролирует проведение работ. «Уважаемые жители, просим вас, пожалуйста, набраться терпения, ни одно обращение и просьба без внимания не останется. Помощь будет оказана всем»,- отметил он.