Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию

Карталинский суд (Челябинская область) вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который убил бывшую супругу и покушался на убийство двух свидетелей этого преступления.

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился своим охотничьим ружьем и приехал на автомобиле к одному из предприятий железнодорожного транспорта, где трудилась его бывшая супруга.

«Действуя из личной неприязни, он выстрелил из ружья в голову и грудную клетку женщины, причинив ей несовместимые с жизнью телесные повреждения. После этого мужчина заметил двух коллег погибшей, которые стали случайными свидетелями убийства. Мужчина выстрелил в них, причинив одному из них тяжкий вред здоровью», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.