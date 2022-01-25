Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главврача (экс-начальнику
25.01.2022

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 получил большой срок за взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин включён в состав Экспер
25.01.2022

Глава КСП Челябинской области возглавил рабочую группу в Экспертном совете при Госдуме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Коронавирус
25.01.2022

В Челябинской области омикрон-штамм ковида выявлен у 28 жителей в пяти городах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.01.2022

Полицейского из Челябинска, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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25.01.2022

«Андрюша» принял 500 заявок на первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2022

Прокуратура через суд обязала администрацию Челябинска привести дороги в порядок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2022

В Каслях состоялось первенство по мотокроссу на льду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2022

Скоков «построил» руководителей отделов полиции региона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2022

Магия шести двоек: в особенный день февраля в Челябинской области ожидается свадебный бум
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя

Художественного руководителя Челябинского государственного оркестра «Малахит», Народного артиста Виктора Лебедева в соцсетях обвинили в харасменте – якобы он «через постель» трудоустраивает девушек в оркестр. В редакцию ИА «Урал-пресс-информ» поступило открытое письмо коллектива оркестра в поддержку Виктора Лебедева и комментарий министра культуры Алексея Бетехтина к данной ситуации. Приводим их полностью.

«Уважаемые коллеги и представители СМИ!

Данное открытое письмо составлено коллективом оркестра «Малахит» в рамках сложившейся ситуации с обвинениями и дальнейшим негативом в адрес нашего художественного руководителя Виктора Григорьевича Лебедева. Просим считать его официальным комментарием участников коллектива.

В telegram-канале Baza появилась провокационная информация о домогательствах нашего руководителя к своим потенциальным сотрудницам.  Коллектив Челябинского государственного оркестра «Малахит» с возмущением воспринял беспочвенные обвинения в харасменте в отношении Народного артиста и руководителя Челябинского государственного оркестра «Малахит» Виктора Лебедева.

Виктор Григорьевич – руководитель коллектива «Малахит», который без преувеличения является одним из брендов Челябинской области.  Оркестр был создан Лебедевым в 1987 году. Тогда основу оркестра составили выпускники Челябинской академии культуры и искусств. Бессменный художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Виктор Григорьевич является Народным артистом РФ, Заслуженным деятелем искусств РФ, действительным членом Петровской академии наук и искусств, Лауреатом премии Фонда Ирины Архиповой. Наш коллектив ценит Виктора Григорьевича за его уникальные качества руководителя и организатора. Атмосфера в нашем коллективе всегда дружеская и теплая. Оркестр — это одна большая семья. Виктор Григорьевич никогда не позволял себе оскорбительного отношения к членам нашей семьи - участникам коллектива, он всегда готов прийти нам на помощь, по-отцовски заботливо и уважительно оказывает поддержку и содействие каждому из нас.

Распространяющаяся через социальные сети клевета оскорбляет весь наш коллектив, и мы не позволим грязными заявлениями очернять имя нашего 73-летнего художественного руководителя и имя оркестра «Малахит». 

Все участники нашего коллектива разного возраста и пола, но всех нас объединяет любовь к великому - к музыке. Каждый из нас мечтал попасть в коллектив и проделал для этого немалый путь. Попасть в коллектив непросто, отбор всех участников оркестра ведется экспертной комиссий, в состав которой входят лучшие музыканты региона. Благодаря тщательному экспертному отбору оркестр и является уникальным самородком – неповторимым и легендарным оркестром «Малахит».  

Наш коллектив в курсе, что Анна Белякова не прошла отбор экспертной комиссии и лично неоднократно обращалась к участникам оркестра, а далее и к самому Виктору Григорьевичу с просьбой решить ее вопрос о трудоустройстве в оркестр. Ей неоднократно объясняли, что все вопросы принятия участников оркестра оформляются только через решение экспертной комиссии. Анна Белякова была крайне недовольна отказом и публично заявляла и том, что не оставит своих попыток и сделает все возможное чтобы попасть в коллектив. 

На протяжении всей истории своего существования одной из целей оркестра «Малахит» была поддержка молодых талантливых музыкантов. Ежегодные концерты «Я и звезда», «Музыкальный калейдоскоп» дают детям путёвку в большое искусство. И если бы музыкальная фактура Анны Беляковой позволила принять ее в оркестр, то экспертная комиссия не упустила бы юное дарование и непременно бы приняла положительное решение. 

Год назад в жизни нашего руководителя произошла главная потеря - не стало его супруги и бессменного администратора оркестра Ольги Ивановны Лебедевой. Это событие вызвало сильнейшее эмоциональное потрясение у Виктора Григорьевича.  Мы знаем, что для Виктора Григорьевича сейчас сложный адаптационный период. Коллектив оркестра «Малахит» выражает опасение, что скандальная ситуация и публичная травля нашего руководителя, развернутая Анной Беляковой в социальных сетях и СМИ, могут пагубно повлиять на эмоциональное и физическое состояние Виктора Григорьевича.

Мы просим средства массовой информации быть объективными и опубликовать слова нашей поддержки и признания всего коллектива. Также просим все музыкальное сообщество Южного Урала поддержать Виктора Григорьевича и не позволить Беляковой Анне Евгеньевне продолжать дальнейшие «грязные» обсуждения в социальных сетях и публикацию тайно записанных аудио разговоров, спровоцированных ею для достижения своих карьерных целей. Мы считаем, что Виктор Григорьевич не заслуживает подобных обвинений и нужен нам как наставник и руководитель неповторимого уникального оркестра нашего региона».

Комментарий Алексей Бетехтина:

«Я знаю и ценю нашего уникального руководителя оркестра «Малахит», его творческие знания, навыки, его талант организатора. Атмосфера в коллективе всегда дружеская и теплая.  На протяжении многих лет Виктор Лебедев искал и находил поистине талантливых исполнителей. Его целью было и остается по сей день создание оркестра, который состоит из одаренных, готовых развиваться в профессиональном плане артистов. 

Тем не менее, решение о трудоустройстве в оркестр Виктор Григорьевич никогда не принимал самостоятельно. Для того, чтобы стать частью «Малахита» кандидату необходимо получить одобрение экспертной комиссии, которая регулярно проводит прослушивание артистов в ансамбль «Малахит».

Белякова Анна Евгеньевна играет на домре. Она неоднократно принимала участие в прослушиваниях, и комиссия несколько раз отказывала ей, объясняя свое решение качеством и уровнем исполнения. Тем не менее, Анна Евгеньевна сочла нужным настоять на личной встрече с Лебедевым и получила возможность записать разговор личного содержания с ним. С помощью этой записи в дальнейшем Белякова пыталась оказывать давление на Виктора Григорьевича, настаивая на своем трудоустройстве в оркестр.

По словам моих коллег, бывших руководителей Анны Беляковой, на прежних местах работы она не единожды прибегала к подобным методам для продвижения по карьерной лестнице.  Получив от Лебедева отказ, Анна Евгеньевна обратилась в СМИ для придания огласки ситуации под нужным ей углом, а также с заявлением о домогательствах в МВД и следственный комитет.

Анна Евгеньевна была у меня приеме. Требования прозвучали более чем ясно, устроить ее в коллектив и уволить Лебедева.  Я считаю, что подобные методы воздействия на человека и его решения недопустимы в цивилизованном сообществе. Подобные поступки и попытки шантажа бросают тень на всех работников учреждений культуры, на все творческое сообщество Южного Урала». 

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главврача (экс-начальнику
25.01.2022

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 получил большой срок за взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин включён в состав Экспер
25.01.2022

Глава КСП Челябинской области возглавил рабочую группу в Экспертном совете при Госдуме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на сегодняшний день выявлено 28 лабораторно подтвержденных случаев заболева
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Коронавирус
25.01.2022

В Челябинской области омикрон-штамм ковида выявлен у 28 жителей в пяти городах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП на трассе «Тюбук – Кыштым», отправ
25.01.2022

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В понедельник в Челябинской области будет морозно

23.01.2022 17:15

Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

23.01.2022 15:04

Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим

23.01.2022 14:30

В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды

22.01.2022 21:34

В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза

22.01.2022 20:55

В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ

22.01.2022 14:49

В школе-интернате Челябинска произошел пожар

21.01.2022 23:40

Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»

21.01.2022 21:58

Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест

21.01.2022 21:49

Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина

21.01.2022 21:43

К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска

21.01.2022 18:17

В выходные в Челябинской области ночные морозы, высокое давление, слабый ветер

21.01.2022 17:48

Анонсы событий и мероприятий на выходные

21.01.2022 17:35

Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым

21.01.2022 16:36

Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ

21.01.2022 15:38

«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

21.01.2022 15:37

По какому алгоритму будут отправлять южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и ковиду

21.01.2022 15:22

билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период

21.01.2022 15:13

Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G

21.01.2022 14:49

Челябинцы постарались раскрыть тайну перевала Дятлова вместе с героями сериала на ТВ-3

21.01.2022 14:41

Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека

21.01.2022 14:40

Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска

21.01.2022 13:53

Госдума обсудит возможность признания Россией ДНР и ЛНР

21.01.2022 13:51

Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении

21.01.2022 13:29

Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад

21.01.2022 13:11

С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант

21.01.2022 12:46

Владимир Путин наградил трудовой коллектив ММК Почетным знаком «За успехи в труде»

21.01.2022 12:40

Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов

21.01.2022 12:26

Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током

21.01.2022 12:13

Скоков: Руководству полиции Челябинска необходимо пересмотреть принципы работы

21.01.2022 11:41

Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших

21.01.2022 11:25

В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду

21.01.2022 11:02

Челябинская филармония издала фотоальбом «Легенды славы. Челябинск. Избранное»