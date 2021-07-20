Кома вместо эйфории: в Магнитогорске спасли девочек, отравившихся лекарством

В Магнитогорске (Челябинская область) спасли девочек, в минувшие выходные попавших в больницу в тяжелом состоянии. Подростки 13-ти, 14-ти и 15-ти лет отравились лекарственным препаратом «Баклосан», который приняли ради наркотической эйфории.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ», пресс-секретарь ГАУЗ «ЦОМиД» Магнитогорска Юлия Никифирова, две девочки поступили в стационар детской больницы в ночь с субботы на воскресенья в состоянии комы, их привезла скорая помощь. Третью пострадавшую скорая доставила утром воскресенья, 18-го июля, в состоянии сопора (предкомы).

«Она в отличие от двух других девочек на какие-то внешние раздражители еще реагировала, но у нее уже была спутанность сознания», - сообщила Юлия Никифирова.

По ее словам, уже в воскресенье все дети пришли в себя.

«Это такая патология, при которой, если человек не погиб, если ему вовремя оказали помощь (а именно сделали промывание физраствором с целью снятия интоксикации), пациент быстро приходит в себя. В понедельник, 19-го июля, все девочки были переведены из реанимации в терапию на долечивание. Угрозы их жизни и здоровью уже нет, с ними все в порядке, они выкарабкались», - отметила Юлия Никифорова.

Медицинскую помощь пациентам оказывала дежурная реанимационная бригада во главе с врачом анестезиологом-реаниматологом Виктором Муштеем, который констатировал, что случаи отравления подростков данным лекарством случались и раньше, причем не один раз.

«Хочу обратиться к подросткам с предупреждением: употребление баклосана может стоить вам жизни! Этот препарат расслабляет скелетные мышцы, он может вызвать остановку дыхания и гибель. Советую искать новые эмоции, делая полезные дела, работая во благо жизни, своей семьи и нашей Родины», - сказал Виктор Муштей.

Врач подчеркнул, что при отравлении баксоланом необходимо в срочном порядке вызывать скорую.

Пока неизвестно, знакомы ли отравившиеся девочки между собой, дружат ли, вместе ли они употребили едва не убившее их лекарство: подростки шифруются, молчат, как партизаны. К слову, у девочки, которая поступила утром, баксолан был с собой.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства дела.

СПРАВКА

Препарат баклосан (баклофен) назначается пациенту исключительно врачом для лечения неврологических заболеваний (параличей, повышенного мышечного тонуса, последствий черепно-мозговой травмы). Его причисляют к мощным и довольно опасным аптечным наркотикам, при нарушении дозировки он вызывает стойкую зависимость. Использование препарата бесконтрольно приводит к передозировке и может закончиться летальным исходом для человека. Описание случаев тяжелого отравления детей и подростков баклосаном регулярно появляются в средствах массовой информации, начиная с 2018 года. Врачи анестезиологи-реаниматологи предупреждают об опасности самостоятельного употребления лекарственных препаратов.