Копейчанам вернут диван-качели

Жителям Копейска (Челябинская область) вернут диван-качели, которые они поломали из-за неправильной эксплуатации. Управление благоустройства завершает их покраску и ремонт. В скором времени арт-объекты вновь займут свои места.



15 качелей из скверов в центре города и поселках и 4 качели на площади Трудовой Славы были направлены на восстановление. Начальник управления благоустройства Ольга Кривопускова отметила, что качели получили повреждения из-за неправильной эксплуатации, а кроме того, светлые деревянные поверхности были изрисованы маркерами и загрязнены. Об этом сообщили в администрации Копейска.



Напоминаем, что подвесная часть рассчитана на размещение троих взрослых людей на сиденье (не на спинках!) общим весом до 250 килограммов. Диван-качели созданы для спокойного отдыха и культурного времяпрепровождения, а не для активных игр.

Неправильная эксплуатация подразумевает перегруз, слишком сильное раскачивание либо раскачивание из стороны в сторону. На качели нельзя вставать ногами, прыгать на них, свешиваться со спинок.

Кстати, чтобы на качелях больше не появлялись некрасивые рисунки, качели покрасили в темный цвет.