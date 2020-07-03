«Косметолог» из Магнитогорска, изуродовавшая пациентку, села на пять лет

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор в отношении местной жительницы, проводившей незаконные пластические операции.

Уголовное дело было возбуждено после сделанной ею подтяжке лица, в результате которой пациентка оказалась изуродованной.

Судом установлено, что осужденная не являлась индивидуальным предпринимателем, не имела лицензии на осуществление медицинской и косметологической деятельности, деятельности в области пластической хирургии, сертификата по специальностям «Косметология» и «Пластическая хирургия», а также стажа работы по данным специальностям.

Не являясь врачом-косметологом и врачом-пластическим хирургом, в нежилом помещении, не оснащенном соответствующим специальным оборудованием, женщина оказывала населению услуги по вышеназванным профилям.

«В сентябре 2019 года обвиняемая за денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей без проведения обязательных специальных обследований провела потерпевшей процедуру в виде подтяжки лица, введя ее в заблуждение относительно легальности и законности оказания таких услуг, а также относительно своей квалификации как специалиста. При проведении пластической операции обвиняемая выбрала тактику проведения операции, не обеспечивающую сохранение естественных черт и кожных покровов лица потерпевшей, что привело к обезображиванию лица», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта рубцы (исход повреждений в виде ран) являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо оперативное вмешательство.

Судом виновной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.