11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
11.09.2022
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
11.09.2022
«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
11.09.2022
Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
11.09.2022
В Челябинской области в воскресенье проходят выборы
11.09.2022
На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
24.06.2022
По вине другого водителя: на трассе в Челябинской области иномарка сбила ограждение и легла на крышу
11.11.2021
Судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим в серьезном ДТП
18.08.2021
В Миассе четыре человека пострадали в ДТП
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022