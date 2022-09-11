Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей

В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области по вине водителя иномарки «Киа Спортейдж» пострадали его пассажиры: девушка 1984-го года рождения и двое детей 2007-го и 2019-го годов рождения. Сам автомобилист, мужчина 1980-го года рождения, также был доставлен в больницу.

Жуткая авария произошла сегодня, 11-го сентября, около 11-ти утра на 1651-м километре автодороги «Москва-Челябинск».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» при совершении обгона (выезд запрещен) столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением водителя 1984-го года рождения, после чего иномарка столкнулась еще и с «Мерседесом», за рулем которого находился мужчина 1969-го года рождения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на месте происшествия работали три экипажа ДПС, осуществлявшие регулировочно-распорядительные действия.

Движение на данном участке трассы было восстановлено около часа дня.

В этот же день, 11-го сентября, на трассе М-5 погиб водитель автомобиля «Киа Сид» - мужчина 1958-го года рождения.

ДТП со смертельным исходом произошло в половину третьего дня на 1700-м километра трассы М-5.

При неустановленных обстоятельствах мужчина выехал на встречную полосу (выезд разрешен) и столкнулся с ехавшим по встречке автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Кроне», под управлением водителя 1989-го года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Сид» от полученных травм скончался на месте происшествия. На место происшествия были направлены дополнительные экипажи ДПС.

В Госавтоинспекции сообщили об отсутствии заторов на данном участке и проведении проверки по факту ДТП.