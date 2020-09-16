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Меломан с веником

Любитель громкой музыки из Челябинска теперь будет мести тротуары и убирать мусор

Происшествия
Сегодня, 17:24
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Автор: 
Инна Шемаева

Судебные приставы Челябинска заставили любителя громкой музыки нести ответственность за нарушение тишины по ночам. Он теперь будет трудиться на благоустройстве города.

Неоплаченные штрафы за нарушение закона Челябинской области о тишине обернулись для меломана обязательными работами.

В отношении челябинца, любившего коротать ночи в компании друзей под громкую музыку, в Центральном отделении судебных приставов города Челябинска велось шесть исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных ему за нарушение так называемого закона о тишине.

«Молодой человек буквально терроризировал соседей по многоквартирному дому. Пьяные компании и громкая музыка длительное время нарушали ночной покой жителей многоэтажки. Люди неоднократно обращались в полицию, правоохранители в отношении меломана составляли протоколы, по которым суд назначал штрафы в размере трех тысяч рублей каждый. Но добровольно наказание не исполнялось, равно как и не менялось поведение громкого соседа. В результате взысканием штрафов занялись судебные приставы», - рассказала помощник руководителя УФСПП по Челябинской области Ольга Шебанова.

В очередной раз проигнорировав требования соседей соблюдать тишину, нарушитель был доставлен вызванными полицейскими в участок, где к нему было применено административное задержание – остаток ночи любитель громких звуков провел за решеткой, а утром его привезли к отделение судебных приставов.

Там в отношении нарушителя были составлены два протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ за нарушение сроков оплаты назначенных судом штрафов. В этот же день протоколы были рассмотрены в суде, где за каждое правонарушение должнику было назначено по 45 часов обязательных работ. Свою любовь к громкой музыке нарушитель отработает на благоустройстве города.

«За восемь месяцев полицейскими Челябинска составлено порядка двух тысяч административных протоколов за нарушение статьи 13 закона Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях. Административные материалы были направлены в мировые суды. На граждан наложено административных штрафов на сумму порядка одного миллиона рублей. За неуплату штрафа в установленный законом срок – 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу - наступает административная ответственность в соответствии со статьей 20.25 КоАП. Она предусматривает либо штраф в размере не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 дней», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Согласно закону о тишине, к действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов, относятся:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

Нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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