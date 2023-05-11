11.05.2023
Любитель ловли рыбы в Ильменском заповеднике попал под статью
11.05.2023
В Ленинском районе Челябинске с 12 мая закроют движение трамваев
11.05.2023
Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области
11.05.2023
Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно
11.05.2023
В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи
11.05.2023
Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе
Любитель ловли рыбы в Ильменском заповеднике попал под статью
05.05.2023
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике
05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
04.05.2023
Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа
13.05.2020
Ильменскому заповеднику – 100 лет: его историю хранит Исторический музей Челябинска
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023