Магнитогорцы торговали малолетними проститутками

В Магнитогорске (Челябинская область) силовики накрыли притон с проститутками. По предварительной информации из неофициальных источников, сексуальные услуги оказывали девочки- подростки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, приближенный к ситуации, операция по задержанию владельцев сексуального притона проводилась ФСБ при поддержке спецназа регионального полицейского главка.

Старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что не в курсе происходящего и у него нет никакой информации.

Однако, инсайдер сообщает, что сексуальные услуги оказывали 16-летние девочки. Задержаны четыре человека, которые, возможно, и были организаторами торговли молодыми телами.

В региональном полицейском главке от комментариев также пока воздержались.