Магнитогорец ночью устроил погром в детском саду

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан неадекватный мужчина, который пробрался в здание детского сада и устроил там погром. Он был задержан и с ним теперь разбирается полиция.

Инцидент произошел ночью 19 октября. Сигнал тревоги пришел из одного из детских садов 147 микрорайона на пульт частного охранного предприятия «Право роста».

«Прибыв по адресу, наш экипаж ГБР увидели мужчину, который разбил стеклопакет входной двери в садик. Он рассказал, что он пытался спасти шестилетнюю девочку, а еще сказал, что садик сейчас взорвется», - сообщили в ЧОПе.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.