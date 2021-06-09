Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам

В полицию Магнитогорска (Челябинская область) обратился 24-летний местный житель, который рассказал, что никогда ничего не слышал о мошенниках, поэтому сразу же поверил незнакомцу, представившемуся сотрудником службы безопасности банка. В итоге наивный горожанин лишился всех своих сбережений.

Звонивший сказал молодому человеку, что с его банковской карты происходит несанкционированное списание денежных средств, и необходимо перевести их на безопасный счет.

«Магнитогорца не смутил тот факт, что номер безопасного счета он получил в сообщении, пришедшем на месенджер. Молодой человек прошел к одному банкомату, снял деньги и пришел к другому банкомату, чтобы положить их на счет мошенников. В общей сложности магнитогорец лишился сорока тысяч рублей, пройдя при этом четыре километра», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам, что звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка только мошенники.

«Уточняйте информацию у специалистов, не бойтесь прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк», - советуют стражи порядка.