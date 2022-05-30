Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель с балкона четвертого этажа уронил свой телефон на крышу пристроенного магазина. Мужчине показалось, что высота незначительная и можно легко спрыгнуть вниз, но решение оказалось неудачным.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, прыгнув с четвертого этажа, мужчина жестко приземлился и потерял сознание. Конечно, очевидцы вызвали скорую помощь, но врачам понадобилась помощь спасателей. На крыше пристройки спасатели оказали пострадавшему первую помощь, при помощи шин произвели иммобилизацию правой руки и ноги с признаками переломов, а затем, надежно зафиксировав на спинальном щите, при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего вниз и передали сотрудникам СМП.