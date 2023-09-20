МЧС: Под завалами в Балашихе нет людей, подающих признаки жизни

Спасатели возобновили поисковые работы в Балашихе (Московская область) после повторного обрушения конструкций многоквартирного дома.

Напомним, 20 сентября утром произошел взрыв газа в жилом доме в Балашихе. Обрушилось несколько этажей, погибли трое жителей. Всего из дома эвакуировали 170 человек.

Около полудня в ходе спасательной операции произошло повторное обрушение перекрытий, погибли два спасателя.

«В 11.03 проводились работы по спасению людей, находящихся под завалами и подававших признаки жизни. Были приняты всевозможные меры по закреплению строительных конструкций там, где это было возможно. В 11.33 при проведении аварийно-спасательных работ произошло внезапное обрушение нависшей части стеновой панели на уровне шестого этажа. В результате обрушения участники работ оказались под завалами. К сожалению, двое из них погибли, трое с травмами различной степени тяжести направлены в лечебные учреждения», - рассказал заместитель главы МЧС России Илья Денисов с места событий.

Через несколько часов в МЧС сообщили о возобновлении поисковых работ. «В подмосковной Балашихе возобновлены поисковые работы после повторного обрушения», - рассказали в ведомстве.

В СМИ прошла информация, что на месте ЧП произошло еще одно обрушение в доме - от здания отлетела плита. «Плита демонтирована принудительно под контролем специалистов в ходе разбора завалов при ликвидации ЧС», - прояснили в МЧС, что произошло на самом деле.

Под завалами еще могут находиться люди. Кинологи с собаками провели обследование завалов. «По докладам, людей, подающих признаков жизни, в завалах нет», - отметил Илья Денисов. Администрация муниципального образования обзванивает всех проживавших в доме, чтобы выяснить их местонахождение.

«Задействован передвижной диагностический комплекс „Струна“, который определит дальнейшую возможность эксплуатации здания. Принимаются решения о порядке дальнейшего проведения поисковых работ после устранения угрозы дальнейшего обрушения и жизни и здоровья спасателей», - сообщил Денисов. "Струна" позволяет проводить мониторинг состояния зданий и оценку степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения.

Всего в проведении поисково-спасательных работ задействованы 200 человек и 60 единиц техники. Происшествие признали чрезвычайной ситуацией муниципального уровня.

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