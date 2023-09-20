В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа, один человек погиб (новость дополняется)

Газ взорвался в многоэтажном жилом доме в Балашихе (Московская область). В результате один человек погиб, двое пострадали. Обрушилось несколько этажей.

«В восемь часов 30 минут поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: городской округ Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10», - сообщили в МЧС России. Произошло обрушение нескольких этажей.

К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники.

Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале, взрыв газа произошел 20 сентября в 8:21 в Балашихе на четвертом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

Губернатор отметил, на месте взрыва работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. Один пострадавший скончался в карете скорой помощи.

«Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация», - рассказал Андрей Воробьев.

В настоящее время идет разбор завалов. По предварительной информации МЧС, под завалами жилого дома еще могут оставаться двое человек.

Всех жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха». Их обеспечат всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь.