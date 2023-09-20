Под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

Семь человек пострадали, из них трое погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Балашихе (Московская область). Под завалами находятся еще два человека – женщина и ребенок.

Напомним, 20 сентября в 8:21 в Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Обрушилось несколько этажей.

«По уточнений информации, в результате происшествия семь человек пострадали, из которых трое погибли. Один передан медикам, троим оказана помощь на месте», - сообщили в ГУ МЧС России.

Предварительно, два человека остаются под завалами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва. Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь психологами МЧС России.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели», - написал в своем Телеграм-канале губернатор.

Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, и передали ее медикам, сообщили в ГУ МЧС России и опубликовали видео.

По словам губернатора, взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах.

На месте работают более 160 человек и 40 единиц техники, организовано три пункта временного размещения.