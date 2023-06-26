Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам

Медработник Озерска (Челябинская область) за пять дней перевела телефонным мошенникам около трех миллионов рублей.

Злоумышленники так мастерски «обработали» 56-летнюю женщину, что она отдала им доставшиеся от мамы по наследству 450 тысяч рублей и продала свою машину – почти за полтора миллиона.

Стражам порядка сотрудница медицинского учреждения рассказала, что ей звонили на мессенджеры якобы сотрудники одного из крупных банков. Неизвестные убедили свою жертву, что на ее имя оформляются кредиты, и поэтому ей необходимо защитить себя, переведя денежные средства на «безопасные счета».

Сначала озерчанка перевела со своего счета унаследованные деньги, потом оформила несколько кредитов на сумму более миллиона рублей и, наконец, продала свой автомобиль.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, женщина знала о мошеннических схемах из средств массовой информации, однако, когда дело коснулось ее самой, противостоять злоумышленникам не смогла. Горожанка призналась полицейским, что все было, как в тумане, - она словно находилась под гипнозом.

В настоящее время в управлении МВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело о мошенничестве.