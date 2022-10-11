Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан

Житель Миасса (Челябинская область) под предлогом оказания юридической помощи в социальных сетях обманывал горожан. Его жертвами стали 14 человек.

Полицейские выяснили, что аферист предлагал в Интернете жителям Миасса оказать юридическую помощь за деньги. Однако после их получения на связь с потерпевшими больше не выходил.

«На данный момент установлена причастность задержанного мужчины к совершению 14 аналогичных преступлений. Доверившись ему, клиенты лишились около 100 тысяч рублей. В числе потерпевших также оказались жители соседних областей», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейскими устанавливается причастность лжеюриста к иным эпизодам противоправной деятельности.