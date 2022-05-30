Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

Родственники утонувшего мужчины на озере Мыркай (Красноармейский район, Челябинская область) самостоятельно обнаружили тело погибшего.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, тело погибшего было обнаружено без помощи спасателей родственниками. Оно всплыло.

По данным собственного источника, мужчина мог заниматься браконьерством и ставить сети на рыбу.

Напомним, происшествие случилось поздним вечером 19 мая в 400 метрах от берега. В результате неосторожности мужчина, находившийся в лодке без спасательного жилета, упал в воду, ни к лодке, ни позднее к берегу, он не выплыл.

Поиск пропавшего велся спасателями с лодки и с применением водолазного снаряжения. Сотрудниками полиции также ведется расследование происшествия.

Добавим, ранее спасатели магнитогорского отряда ПСС области оказали помощь сотрудникам полиции. Прохожие случайно заметили и сообщили в полицию о теле человека, лежащего в воде реки Башик. Река небольшая, глубиной 20-50 сантиметров, но протекает на дне глубокого оврага. С использованием альпинистского снаряжения, спасатели извлекли и передали сотрудникам полиции тело утонувшего мужчины. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.