Молодой участковый из Челябинска спас человека на пожаре. Благодаря решительным действиям Никиты Петрова жизни и здоровью хозяина квартиры, который спал на момент происшествия, в настоящее время ничего не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, правоохранитель несет службу в отделе полиции «Советский» южноуральской столицы.

В выходной день совместная патрульная группа в составе участкового уполномоченного Никиты Петрова, слушателя Центра профессиональной подготовки ГУ МВД региона и представителя добровольной народной дружины во время обхода улицы Свободы увидели густой дым, идущий из квартиры одного из домов на третьем этаже.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб уже пытались попасть в помещение через окно. Тогда, не теряя времени, участковый Никита Петров побежал в подъезд. Совместно с сотрудниками МЧС полицейский проник в задымленную квартиру и обнаружил там спящего мужчину. Пока коллеги обследовали помещение, чтобы убедиться, что там больше нет людей и животных, Никита Петров вывел пострадавшего на улицу и передал медикам», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В это время другие участники совместной патрульной группы обеспечивали безопасность жильцов и оказывали содействие коллегам из других служб.

Компетентные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.