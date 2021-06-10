На коркинском кладбище горят кресты и могилы

В Коркино (Челябинская область) на кладбище горят кресты и могилы.

О ЧП, произошедшем сегодня, десятого июня, около девяти часов вечера агентству «Урал-пресс-информ» рассказала местная жительница, ставшая свидетельницей пожара. Она оперативно вызвала пожарных.

Горожанка предположила, что кто-то поджег тополиный пух, и рассказала, что огонь охватил кресты и могилы недалеко от забора со стороны новых захоронений. На одной из могил полыхали и венки.