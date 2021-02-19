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На месте крупной коммунальной аварии в Чурилово работает прокуратура

По факту крупной коммунальной аварии в челябинском микрорайоне «Чурилово» (в результате технологического отказа на тепловых сетях по улице Линейной без горячей воды и тепла остались 83 многоквартирных дома и несколько социальных объектов) начата прокурорская проверка.

На месте работает исполняющий обязанности районного прокурора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по результатам проверки надзорным ведомством будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащего теплоснабжения на территории Челябинска. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры.

Напомним, микрорайон «Чурилово» был отключен от горячего водоснабжения и отопления днем 19-го февраля (авария произошла в 12 часов 20 минут).

Кроме нескольких десятков жилых домов по улицам Зальцмана, Трашутина, 1-й и 2-й Эльтонской, Сергея Герасимова, Конструктора Духова, 10-му Лобинскому переулку, без горячей и воды в пятницу остались садики, школа, лечебные учреждения.

Последствия коммунального ЧП устраняет аварийная бригада МУП «ЧКТС». Ожидаемое время включения отопления и ГВС – десять вечера пятницы.