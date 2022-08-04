На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело

В Озерске (Челябинская область) начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации привлечен к ответственности за нарушение порядка осуществления закупок. Подрядчику предлагалось ремонтировать дороги по недействующим техзаданиям. Возбуждено административное дело.

Прокурорской проверкой установлено, что начальником управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа утверждена документация об электронных аукционах на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог и улично - дорожной сети Озерского городского округа.

«В соответствии с утвержденной документацией Управлением капительного строительства и благоустройства администрации Озерска заключены муниципальные контракты. Согласно техническим заданиям, определяющим порядок выполнения работ по указанным муниципальным контрактам, подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, однако к числу таких актов техническим заданием были отнесены нормы, которые утратили силу», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам проверки в отношении начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей «Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок».

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении УФАС по Челябинской области должностному лицу назначено наказание в виде штрафа.