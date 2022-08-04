04.08.2022
На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело
04.08.2022
Зеленский обвинил экс-канцлера Германии в работе на Россию
04.08.2022
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров
04.08.2022
Житель Варненского района избил пациента скорой поомщи
04.08.2022
Поправки в закон усилят роль государства в культурной политике
04.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5 августа
На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело
04.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура
03.08.2022
Депутаты Озерска наказаны за декларации
02.08.2022
Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей
02.08.2022
В Челябинске школьница упала в открытый колодец
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022