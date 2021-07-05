На озере Тургояк из-за грозового фронта в беду попали шесть человек

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) из-за грозового фронта в беду попали шесть человек. На помощь терпящим бедствие пришли спасатели, благодаря которым никто не пострадал.

За три километра от суши был обнаружен мужчина на надувном матрасе, затем лодка с тремя взрослыми и ребенком на борту и человек на сапборде, которого сильным ветром также отнесло далеко от берега Тургояка.

Как отмечают в поисково-спасательной службе региона, отдыхающих застали врасплох внезапно поднявшийся сильный ветер, дождь и высокая волна. Люди оказались беспомощны перед стихией.

Всего с начала купального сезона спасатели областной ПСС провели более 30 поисковых и спасательных операции на воде, в ходе которых спасли 12 человек.