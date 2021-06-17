На птицефабрике «Равис» огонь охватил 3,8 тысячи квадратных метров

Сегодня, 17 июня, произошел серьезный пожар в одном из зданий птицефабрики «Равис» (Рощино, Сосновский район, Челябинская область). Огонь охватил 3,8 тысячи квадратных метров птичника.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18 часов 18 минут местного времени. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило горение открытым пламенем кровли цеха по выращиванию птицы.

Никто из сотрудников птицефабрики не пострадал. Работники сумели самостоятельно покинуть опасную зону до прибытия сотрудников МЧС.

Для тушения крупного возгорания было создано три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. Черный дым от пожара был виден за много километров от птицефабрики и даже в некоторых районах Челябинска.

Пожарная техника установлена на наружный водоисточник – пожарный гидрант, проложено две магистральные линии.

На месте пожара работает и дежурная смена Мобильного отряда ПСС Челябинской области. При помощи бензорезов была проведена распиловка кровли - технологические отверстия необходимы сотрудникам пожарной охраны для подачи стволов на локализацию пожара, сообщили в ПСС.

Пожар был локализован через три часа – в 21 час 18 минут.

На месте пожара работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы установить причины возгорания.

В группе «Подслушано в Рощино» ВКонтакте очевидцы сообщают, что причиной пожара мог стать разряд молнии. «Я сам видел, попала в молния. Там жалко, сколько курей было, все изгорели», - пишет Ботиржон Абдурахмонов. Он уточнил, что вся птица, находившаяся в здании, сгорела полностью.

ФОТО: ГУ МЧС и ППС Челябинской области