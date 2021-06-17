17.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 июня
17.06.2021
Афиша на 18 июня
17.06.2021
АГК направит на модернизацию производства 30 миллионов рублей
17.06.2021
В Магнитогорске годовалый малыш выжил, выпав из окна третьего этажа
17.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 случаев ковида
17.06.2021
В Озерске насмерть сбили пешехода
На птицефабрике «Равис» огонь охватил 3,8 тысячи квадратных метров
14.12.2020
Дзюдоисткам клуба «Рощино» присвоены звания кандидатов в мастера спорта
07.12.2020
Реальный шаг в будущее: «Равис» открыл учебный центр для продавцов
21.10.2020
«Равис»: Инвестиции в благополучие людей
26.08.2020
«Равис» подарил веселый праздник с подарками будущим первоклассникам
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021